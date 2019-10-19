EDİRNE (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Kapıkule dünyaya açılan kapımız, buraya çok önem veriyoruz." dedi.

Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı VIP Salonu'nda Kapıkule'deki çalışmalara yönelik toplantı düzenledi.

Toplantıya, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Yakup Sefer, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Genel Müdürü Ömür Gebeş, GTİ Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal ve diğer yetkililer katıldı.

Rıza Tuna Turagay, toplantının ardından sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Tır işlemlerinin yapıldığı sahayı gezen Turagay, şoförlerle sohbet edip, sorun ve taleplerini de dinledi.

Bakan Yardımcısı Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Kapıkule'deki çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Kapıkule dünyaya açılan kapımız, buraya çok önem veriyoruz. Bugün yaptığımız toplantının da bu anlamda çok verimli geçtiğini söyleyebiliriz." dedi.

Rıza Tuna Turagay, Kapıkule'deki çalışmalara yönelik incelemelerde bulunarak, tespitler yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA