Kapıkule Sınır Kapısı'ndan esnafın beklemeden geçmesi için görüşme yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne esnafının Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemeden geçiş hakkı için ön görüşme yapıldı.

AK Parti Edirne Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Osmanlı, yaptığı açıklamada, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ile Edirne esnafının uzun zamandır beklediği doğrudan geçiş hakkı konusunda ön görüşme yaptıklarını bildirdi.

Devletin yaptığı teknoloji yatımları sayesinde tırların çıkışlarda ve yolda bekleme sürelerinin büyük orada azaldığını belirten Osmanlı, tır parklarıyla şoförlerin mağduriyetlerinin de büyük bir bölümünün çözüldüğünü aktardı.

- "Kapılarda uzun süre bekleniyor"



Yurt dışına ticaret için giden Edirne esnafının gümrük kapılarında beklememesi gerektiğini vurgulayan Osmanlı, şunları kaydetti:

"Araç yoğunluğunun olduğu özellikle yaz aylarında Edirne esnafımızdan ve sanayicilerimizden yurt dışına iş yapmak için giden vatandaşlarımız kapılarda uzun süreler beklemek zorunda kalıyor ve mağdur oluyorlardı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız ikili görüşme neticesinde Edirne esnafımızın ticaret yapma amacıyla yurt dışına çıkışlarında Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) alacakları belge neticesinde parklarda beklemeden doğrudan gümrük kapılarından çıkış yapmaları için ön görüşme yapılmıştır. Bu sürecin işleyişi Edirne Valiliğimiz ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün organizasyonunda olacaktır. Ayrıca panelvanların giriş ve çıkışlarında aynı zamanda yurt dışına yolcu beraberinde eşya götürenlere, gümrük tarafından yasaklama ve engelleme olmadığı yaptığımız görüşmede Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce bildirilmiştir."











Kaynak: AA