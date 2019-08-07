Kapıkule'de 'alışveriş çadırı' tartışması

EDİRNE'de, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin ana vatana geliş ve gidişlerinde alışveriş yapması için Kapıkule'de kurulan çadır, esnaf ve iş insanlarının tepkisine neden oldu. Belediye Başkanı Recep Gürkan, çadırda sadece Edirneli esnafın olması konusunda prensip kararı aldıklarını belirterek, "Esnafa diyoruz ki "Sen gurbetçiyi dükkanında bekleme, hizmeti gurbetçinin ayağına götür. Ekmek mi satacaksın, köfte mi, ciğer mi satacaksın, kıyafet mi satacaksın? Ne satacaksan çadır orada. Git, ekmek paranı çıkar bu krizde'. Bunda yanlış bir şey varsa herkes söylesin" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çadırın açılmasındaki amacın, Türkiye'ye giriş yapıp, kente uğramayan yüzde 95 oranındaki gurbetçiden Edirneli esnafın yararlanabilmesi olduğunu söyledi. Çadırda sadece Edirneli esnafın satış yapabileceği konusunda prensip kararı aldıklarını kaydeden Gürkan, "Kapıkule'den günlük 20 bin kişi civarında girişler oluyor. Edirne şehir merkezine gelen gurbetçi sayısı 1000 kişiyi geçmiyor. Bu 1000 kişi nereye geliyor? Camiye geliyor, Saraçlar Caddesi'ni geziyor, bir şeyler atıştırıyor ve devam ediyor. Peki kalan 19 bin? Transit geçiyor. Şehrin çarşı dışındaki esnafı, Edirne'ye uğrayan vatandaşlardan hiç yararlanamıyor. Yüzde 95'inden Edirne hiçbir şekilde yararlanmıyor. Geri kalan yüzde 5'inden de merkezdeki esnaf yararlanıyor" diye konuştu.

BAŞKAN GÜRKAN: ESNAFA "HİZMETİ GURBETÇİNİN AYAĞINA GÖTÜR" DİYORUZ

Amaçlarının, Edirne'ye uğramadan geçen yüzde 95'lik kesime satış yapabilmek olduğunu dile getiren Başkan Gürkan, "Bizim burada yapmaya çalıştığımız şu; o Edirne'ye hiçbir şekilde uğramadan geçip, giden yüzde 95'e en azından bir sakız satabilmek. O çadıra izin verilmesinin amacı da bu. Biz Edirne esnafına diyoruz ki "Sen gurbetçiyi dükkanında bekleme, hizmeti gurbetçinin ayağına götür'. Dediğimiz bu. "Orada yer al, kiralar da cüzi, 1 aylık zaten. Ekmek mi satacaksın, köfte mi, ciğer mi satacaksın, kıyafet mi satacaksın? Ne satacaksan çadır orada. Git, ekmek paranı çıkar bu krizde'. Bunda yanlış bir şey varsa herkes söylesin bana" dedi.

AK PARTİ'Lİ AKMEŞE: EDİRNELİ ESNAF GÖRMEDİM

Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ise Kapıkule'deki çadıra gittiğini belirterek, Başkan Recep Gürkan'ın dediği gibi Edirneli esnafa rastlayamadığını söyledi. Akmeşe, "Bu çadır, "çadır kondu" oldu. Biz Edirneliler uyuyoruz. Bu işe izin veren Edirne Belediyesi, ticaret odaları ve esnaf odaları uyuyor. Recep Gürkan'da da yanlış bilgi var. Başkan çadırda Edirneli esnaf dışında kimseye izin verilmeyeceğini söyledi. Ben gittim, gezdim ve sadece bir Edirneli esnaf gördüm. Edirne dışından esnaf çadırda satış yaparsa çadırı kapatırım, demişti. O zaman gitsin şimdi kapatsın. Edirne esnafının gözü aydın, ikinci bir çadır da kuruluyor yanına, onu da bilsinler. Gittim, onu da öğrendim. O çadırın yanına bir çadır daha kuruluyor" diye konuştu.

ETSO: ÇADIRI İSTEMİYORUZ

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt da çadırın Edirne esnafına zarar vereceği yönünde açıklamaları olduğunu belirterek, Edirnelilerin bu çadırın kurulmasına ihtiyacı olmadığını savundu. Zıpkınkurt, şunları söyledi:

"Çok fazla bir katma değeri olmayacak. Edirne'nin çadırla kaybedecek zamanı yok. Edirne'nin güzelliklerini, değerlerini öne çıkaralım, çok daha verimli işler yapmış oluruz. Oda olarak bugün de aynı duruştayız, Edirne'de çadırı istemiyoruz. Çadır Edirne ticaretine katkıda bulunacak bir yer değil. Çadır 40 gün süreyle kurulmuş iş yeri, diyelim. Edirne'de ticari faaliyette bulunacak. 40 gün sonra bu çadır sökülüp gidecek. Ayıplı, arızalı bir mal satılırsa bu malı alan kime müracaat edecek? Kiminle irtibat kuracak? "Edirne'den ayıplı mal aldım, Edirne'de kandırıldım" diyebilir. Edirne'nin imajını düşünüyorum, oradaki kişilerin ticaretini düşünmüyorum. 40 gün sonra bu çadırın muhatabı kim? Örneğin aldığım bir duyum var. Çakma ürün satılıyor. Mont varmış değeri 1800 euro, 450 TL'ye satıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki normal bir ürün değil veya taklit, imitasyon bir ürün. Gurbetçi böyle bir ürün aldı. "Bana Edirne'de sahte mal satıldı'. Niye ben Edirne'nin adını bununla kirleteyim? 40 gün birileri para kazanacak, diye niye Edirne'nin imajını kötületeyim? Ben daha fazla işin o yönündeyim. Çadırın Edirne ekonomisine katkısı yoktur. Edirne'de zaten bugünlerde müşteri sıkıntımız yok. Sabah 06.00'da kalkıyorum, oteller, lokantalar, börekçiler dolu. Edirne 24 saat yaşıyor, dükkanını açan esnaf 24 saat iş yapıyor. Hiçbir otelimizde yer yok. Otellerimiz, pansiyonlarımız her taraf dolu. Yeter ki biz insanlara iyi davranalım, farklı fiyatlar uygulamayalım, şikayet almayalım. Gurbetçilerimiz girişte nasıl gezip alışveriş yapıyorlarsa dönüşte de aynı şekilde kente uğrasınlar. Gurbetçilerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Edirne'de iyi ve güzel şeyler oluyor. "Daha iyi nerelere taşıyabiliriz'i konuşmalıyız."

ESNAF ODASI: ÇADIRA KARŞIYIZ

Edirne Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz de çadır konusunda duruşlarını en başından beri gösterdiklerini ve karşı olduklarını dile getirdi. Çadırı ziyaret ettiklerini de belirten Cingöz, daha sonra Vali Ekrem Canalp'ı ziyaret ederek, sıkıntılarını aktardıklarını kaydetti. Vali Canalp'in yönlendirmesi üzerine Başkan Recep Gürkan ile görüştüklerini kaydeden Cingöz,

"Belediye başkanımız bize o çadırı açan fuarcılığın temsilcisiyle bir randevu ayarladı. Onunla da görüşmemizde dedik ki "Buraya Edirne esnafından başkası gelirse bunun altında siz de kalırsınız biz de'. Çünkü esnaf bu işe çok tepkili; çarşıları kapatacağını, çadıra yürüyeceklerini ifade ediyorlar, dedik" diye konuştu.

Çadırın ayrıca esnafın en çok iş yaptığı günler olan cuma, cumartesi ve pazar günü kapalı olması konusunda da anlaşıldığını dile getiren Cingöz, "Türkçe'de bir deyim var; beyaz köpeğin pamukçu dükkanına zararı dokunur, diye. O çadırın Edirne esnafına zararının dokunmaması mümkün değil. Biz bu çadırın açılmasına tamamen karşıyız; Ama artık açılmış ve gerekli izinler alınmış. biz de hiç olmazsa dedik ki bu iş Edirne esnafıyla olsun. Eğer ki Edirne esnafı da bu işten memnun kalırsa Edirne Valimizin de bize teklifi oldu. bize oradan yer göstereceğini, bundan sonra Edirne esnafının faaliyet gösterebileceğini söyledi" dedi.

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DHA