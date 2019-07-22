Kapıkule'de iyileştirme çalışmaları

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kapıkule Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Gurbetçilerle sohbet eden Canalp ve Eren, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Canalp, YTB'nin bilgilendirme standında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş yıllara göre daha fazla gurbetçinin memleketine geldiğini söyledi.

Sınır kapısındaki gişelerin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Canalp, "Bununla beraber bazen kısmi kuyruklar oluşabiliyor. Bu yurt dışından Türkiye'ye giriş kısmı. Tabi 15 gün sonra yurt dışına geri dönüşler başlayacak." dedi.

Geçmiş yıllarda gurbetçilerin yurt dışına dönerken Kapıkule'de kuyrukta beklediğini ve bu kuyrukları bitirecek devasa otopark çalışması yapıldığını anlatan Canalp, şunları kaydetti:

"Kapıkule'ye gelen gurbetçilerimiz, araç plakalarına tanımlanmış bir giriş numarası alarak, araçlarını otoparka park edecekler ve tesislerin imkanlarından faydalanarak zamanlarını o şekilde geçirecekler. Tabi bu sadece kuyruğun olduğu günlerde olacak sistem. Böylece güneşin altında beklemek ve belli ihtiyaçlarını karşılayamamak gibi sıkıntıları bertaraf etmiş olacağız. Sırayı panolardan izleyebilecekler. Kendi sıralarını bu şekilde takip edecekler.

Bu çalışmayı biz Ticaret Bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğümüz de bununla ilgili çaba gösteriyorlar. Aynı zamanda Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızla beraber çalışıyoruz. Onlar da belirli lojistik hizmetlerin sağlanmasında bizlere destek oluyor. Kendilerine de bu destekten dolayı teşekkür ediyorum."

- "Sınır kapılarında seri çalışma başladı"

YTB Başkanı Abdullah Eren de yurt dışında yaşayan vatandaşların heyecan içinde anavatana geldiklerini ifade etti.

Eren, yurt dışında yaşayan Türklerin karayoluyla 2 bin kilometreden fazla yol katettiklerini dile getirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı ve diğer sınır kapılarında çok seri bir çalışma başladığını anlatan Eren, şöyle devam etti:

"Biz de bu çalışmalara destek veriyoruz. Kendi ana vatanlarına hasret gidermeye gelen vatandaşlarımız sınırda uzun kuyruklarda beklemeyecekler ve bekleseler dahi bu beklemeyi minimuma indirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Bekleme sürelerinde en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanizmalar üretiliyor. Bunun dışında fiş ve barkomat sistemi çok çok önemli, bu sene faaliyete geçecek. Diğer taraftan tırlara yönelik de Edirne Valiliğinin il özel idaresiyle bir çalışması oldu.

Biz de yurt dışından gelen vatandaşlarımızı karşılamaya geldik onlara 'hoş geldiniz' dedik, lokum uzattık. Vatandaşlarımız verilen hizmetten dolayı memnun. İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında Türk polisleri bekliyor. Göğsünde ay yıldız ve üniformasıyla, yanlarında Sırpça bilen YTB personeli, vatandaşlarımıza Sırbistan sınırında hizmet veriyorlar. Dolayısıyla yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor."

Konuşmaların ardından Vali Canalp, YTB Başkanı Eren, Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, sınır kapısı yanında oluşturulan otoparkta incelemede bulundu.

Kaynak: AA