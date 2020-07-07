Kapıkule'de "Randevulu Sanal Sıra Projesi" hayata geçiyor

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kapıkule Sınır Kapısında "Randevulu Sanal Sıra Projesi"nin hayata geçirileceğini bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, gümrük kapılarındaki kuyrukları ortadan kaldıracak "Randevulu Sanal Sıra Projesi"nin pilot uygulamasının Kapıkule Sınır Kapısında başlayacağını belirtti.

Projenin, tır sürücülerine rahat bir nefes aldıracağını ifade eden İba, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın verdiği müjde ile ilk olarak Edirne Kapıkule Sınır Kapısında hayata geçirilecek 'Randevulu Sanal Sıra Projesi' sayesinde ihracat yapan nakliye firmaları ile ihraç mallarını taşıyan tır sürücülerimiz rahat bir nefes alacak. Firmalar ihraç edeceği ürünlerin gümrük işlemlerini yaptıktan sonra bakanlığımızın web sitesinden online olarak randevu alabilecek."

Randevu ile sürücülerin hiç beklemeden gümrük kapılarından transit olarak çıkış yapabileceklerini ifade eden İba, Kapıkule'de pilot olarak başlayacak uygulamanın Hamzabeyli Sınır Kapısı ile devam ederek, Türkiye geneline yayılacağını belirtti.









Kaynak: AA