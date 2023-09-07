Kapıkule’de sınır güvenliği toplantısı

İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularının değerlendirildiği toplantıya katıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kapıkule’de sınır güvenliği toplantısı

İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularının değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliği, genel asayiş durumu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularının değerlendirildiği toplantısının ana gündem maddesini sınır güvenliği çalışmaları, teknik alt yapı çalışmaları, genel asayişi, düzensiz ile mücadele, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konuları ve diğer projeler oldu. Toplantıya, Edirne Valisi Yunus Sezer ve İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yüzer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Düzensiz Göçmen İzleme Daire Başkanı Ahmet Küçükikiz, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Daire Başkanı Jandarma Tuğgeneral Bülent Baykal, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fahri Bulut, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Yapılan toplantısının ardından Vali Yunus Sezer, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer ile birlikte havadan sınır hattında incelemelerde bulundular.

Kapıkule’de sınır güvenliği toplantısı

Kapıkule’de sınır güvenliği toplantısı

Kapıkule’de sınır güvenliği toplantısı

Kapıkule’de sınır güvenliği toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!