Kapının içinden yılan çıktı! Kuafördekiler korku dolu anlar yaşadı!

Olay Sivas merkezde bulunan Kümbet Mahallesi'nde, Nursel Özkan'ın işlettiği kadın kuaföründe yaşandı. Olayı yaşayanların aktardıklarına göre, kuaförün bulunduğu mahallede oyun oynayan çocuklar dükkana yılan girdiğini gördü. Durumu dükkan sahibi Nursel Özkan'a söyledikten sonra, Özkan ve müşterileri, yılanı aramak için seferber oldu.

İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİK

Dükkanın her yerini didik didik aradıkları halde bulamadıkları yılanın, alüminyum kapının içerisine girdiğini anlayan ve daha fazla tehlike yaratmaması adına dükkan kapısını söken Özkan, kapıyı dışarı koyarak Sivas Belediyesi İtfaiye'sine haber verdi. Ekiplerin uzun uğraş vermelerine rağmen yılan kapıdan çıkarılamadı. İtfaiye ekipleri kapıyı alarak itfaiye merkezine gitti. Yılanı, ona zarar vermeden kapıdan çıkararak doğaya geri salan ekipler, kapıyı da tekrar dükkana taktı.



Dükkan sahibi Özkan, yaşadıkları ilginç olay sonrası, “Dün öğleden sonra dükkanda müşterilerim ile ilgileniyordum. İki çocuk gelip kapıyı çaldı. Dükkana yılan girdiğini söylediler. İçeride yılanı bulamadık. Çocuklar kapıda yılanın kaybolduğunu söyledi. Kapıyı söküp dışarıya koyduk. Ters çevirip baktığımızda yılanı gördük. İtfaiyeden yardım istedik. Burada yılanı çıkartamayınca kapıyı merkezlerine götürdüler. Kapının içerisinden yılanı çıkartıp, çıkartırken görüntü ve fotoğraflarını da çektiler. Kapıyı geri getirip taktılar.” şeklinde konuştu.