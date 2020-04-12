Kapısına gelen kedi için sokağa çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Sezin Akkan, evinin kapısına gelen sokak hayvanın rahatsızlandığını görünce yasağa rağmen veterinere götürerek onu tedavi ettirdi.

Ünye'nin Gölevi Mahallesi'nde oturan 43 yaşındaki Sezin Akkan, evinin kapısında acıyla miyavlayan sokak kedisini içeri aldı. Evinde bir süre sokak kedisini besleyen Akkan, kedinin uzun uzun miyavladığını ve ağrısının olduğunu tahmin ederek onu veterinere götürmek istedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerini arayarak yardım isteyen genç kadın, ekipler eşliğinde ilçede görevli nöbetçi veteriner Ali Güngör'e getirdi. Güngör'ün ilk uyguladığı tedavi sonrası kedinin sadece ağzındaki ufak bir yaradan rahatsızlığı olduğu belirlemesinin ardından sokak kedisi Akkan'la ekipler eşliğinde evine götürüldü.

"Evin kapısındaydı içeri aldım"

Evinin kapısında acıyla miyavlayarak sesini duyduğunu söyleyen Sezin Akkan, "Evde yemek yapıyordum. Bir anda kapının önünde bir kedi sesi duydum. Ardından eve alarak besledim fakat hiç sesini kesmedi. Rahatsızlığı olduğunu anlayınca sokağa çıkma yasağı olduğu için ekiplerden yardım istedim. Önce İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ve ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerini aradım. Gelen ekipler beni ve kediyi alarak veterinere götürdüler. Ve tedavi ettirdim" dedi.

"Ufak bir yarası var"

Sokak kedisinin ağzındaki ufak bir yaradan sancısının olduğunu söyleyen veteriner Ali Güngör ise, "Sokak kedisini evine alan kardeşimizi duyarlılığı için kutluyorum. Kedimizin ağzında bulunan ufak bir yarasından dolayı sancısı var. Üç günlük bir tedavinin ardından sağlığına kavuşacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA