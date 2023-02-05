Kapit Djoco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kapit Djoco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kapit Djoco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kapit Djoco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kapit Djoco 9 Eylül 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kapitbafan Djoco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kapit Djoco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kapit Djoco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 15 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Kapit Djoco'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kapit Djoco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kapit Djoco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kapit Djoco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kapit Djoco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AS Poissy

1 Temmuz 2017 yılında Aubervilliers

1 Temmuz 2019 yılında C'Chartres

1 Temmuz 2020 yılında FC Rouen 1899

5 Temmuz 2021 yılında FC Versailles

15 Aralık 2022 yılında SC Bastia

Kapit Djoco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kapit Djoco şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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