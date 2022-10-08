Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci görev tanımı nedir, Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci ne iş yapar, Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci Tanımı;

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Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci Maaşı Ne Kadar? 2022 Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci Maaşları

Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8153.14

Meslek Adı :

Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kapitone makinesini kullanarak, hammadde olarak gelen elyaf, tela ve kumaşlara, hareket atlatarak belirlenen desenleri dikme işlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kapitone makinesinin gerekli kontrollerini yapmak, makineyi çalıştırmak,

b) Rulo halinde gelen elyaf, tela ve kumaşları kapitone makinesine takmak,

c) Kapitone makinesinde istenen deseni yapmak üzere, makineyi programlamak,

d) Makineyi çalıştırarak yapılan işe nezaret etmek,

e) Kapitone makinesinden çıkan ürünleri kontrol etmek,

f) Makinesinin bakımlarının yapılmasını, arızalandığında ise onarımının yapılmasını sağlamak,

g) Çalışılan makine ile çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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