Kaplamalık Levha Dilicisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kaplamalık Levha Dilicisi Maaşları, İş İlanları

Kaplamalık Levha Dilicisi görev tanımı nedir, Kaplamalık Levha Dilicisi ne iş yapar, Kaplamalık Levha Dilicisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaplamalık Levha Dilicisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaplamalık Levha Dilicisi Tanımı; Tomruklardan kaplamalık levha elde eden torna tezgahları, dairevi testere ve dilme tezgahları gibi ağaç işleyen makineleri ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Kaplamalık Levha Dilicisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kaplamalık Levha Dilicisi Maaşları

Kaplamalık Levha Dilicisi maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Kaplamalık Levha Dilicisi maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaplamalık Levha Dilicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kaplamalık Levha Dilicisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Kaplamalık Levha Dilicisi Ne İş Yapar?

a) Tomruğu tezgaha bağlayan işçilere nezaret etmek,

b) Parçanın yüzünü muayene edip ağacın fazlalıklarını kesmek,

c) Dilme mekanizmasını istenilen kalınlık limitine göre ayarlamak,

d) Dilme bıçağını hasara uğratması muhtemel olan ve kaplamalık levha alınmasını güçleştirecek kadar ufalanan parçaları tezgahtan çıkarmak,

e) Kaplamalık levhaları belirli ölçülere göre kesen ve levhaların ıskarta kısımlarını çıkaran elektrikli bir makası çalıştırabilir. Kırık veya körlenmiş dilme bıçaklarını değiştirebilir. Tezgahı temizleyip yağlayabilir. Kullanılan tezgah tipi üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir.

Kaplamalık Levha Dilicisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Kaplamalık Levha Dilicisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kaplamalık Levha Dilicisi mesleğinin meslek kodu 8172.09 olarak belirlenmiştir

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