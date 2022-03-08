Kaplamalık Levha Dilicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kaplamalık Levha Dilicisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kaplamalık Levha Dilicisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kaplamalık Levha Dilicisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kaplamalık Levha Dilicisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kaplamalık Levha Dilicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaplamalık Levha Dilicisi Maaşları

Kaplamalık Levha Dilicisi maaşı ortalama olarak aylık 7250_TL'dir. En düşük Kaplamalık Levha Dilicisi maaşı 5950_TL, En yüksek ise 8550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaplamalık Levha Dilicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.09

Meslek Adı :

Kaplamalık Levha Dilicisi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tomruklardan kaplamalık levha elde eden torna tezgahları, dairevi testere ve dilme tezgahları gibi ağaç işleyen makineleri ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaplamalık Levha Dilicisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tomruğu tezgaha bağlayan işçilere nezaret etmek,

b) Parçanın yüzünü muayene edip ağacın fazlalıklarını kesmek,

c) Dilme mekanizmasını istenilen kalınlık limitine göre ayarlamak,

d) Dilme bıçağını hasara uğratması muhtemel olan ve kaplamalık levha alınmasını güçleştirecek kadar ufalanan parçaları tezgahtan çıkarmak,

e) Kaplamalık levhaları belirli ölçülere göre kesen ve levhaların ıskarta kısımlarını çıkaran elektrikli bir makası çalıştırabilir. Kırık veya körlenmiş dilme bıçaklarını değiştirebilir. Tezgahı temizleyip yağlayabilir. Kullanılan tezgah tipi üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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