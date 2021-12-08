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  3. Kaplı kapılar ardında neler konuşuluyor? Meral Akşener, bir ayda dört kez ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

Kaplı kapılar ardında neler konuşuluyor? Meral Akşener, bir ayda dört kez ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile bir ay içerisinde 4 kez görüşmesi 'Kapalı kapılar ardında neler konuşuldu?' sorusunu gündeme getirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'in yaptığı görüşmeler son günlerde dikkat çekiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Satterfield ile bir ay içerisinde dördüncü kez görüşmesi akıllarda soru işareti yarattı.

Kaplı kapılar ardında neler konuşuluyor? Meral Akşener, bir ayda dört kez ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

NELER KONUŞULUYOR?

Akşener'in Satterfield ile basına kapalı olarak gerçekleşen kapalı kapılar ardındaki görüşmelerinde, neler konuştuğu kamuoyunda merak uyandırdı. Taraflardan konuya ilişkin bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti. Ayrıca Akşener'in sosyal medya hesaplarından Satterfield'in ziyaretlerine yönelik bir paylaşımda bulunulmaması dikkat çekti.

Kulislerde konuşulanlara göre Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için ikna edilmesi gerektiğini ve Abdullah Gül'ün aday olmamasını istedi.

Kaplı kapılar ardında neler konuşuluyor? Meral Akşener, bir ayda dört kez ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

KILIÇDAROĞLU'NU DA ZİYARET ETTİ

Öte yandan Satterfield ve beraberindeki heyet,  2 Aralık günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kaplı kapılar ardında neler konuşuluyor? Meral Akşener, bir ayda dört kez ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü Kaplı kapılar ardında neler konuşuluyor? Meral Akşener, bir ayda dört kez ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

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