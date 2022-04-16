Kaplıca Çamurcusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaplıca Çamurcusu görev tanımı nedir, Kaplıca Çamurcusu ne iş yapar, Kaplıca Çamurcusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaplıca Çamurcusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaplıca Çamurcusu Tanımı;

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Kaplıca Çamurcusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaplıca Çamurcusu Maaşları

Kaplıca Çamurcusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kaplıca Çamurcusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaplıca Çamurcusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5329.07

Meslek Adı :

Kaplıca Çamurcusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Termal kaplıcalarda çamur banyolarının müşteriler tarafından kullanılması sırasında müşterilere nezaret eden, bilgi veren ve banyo çamurunu hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaplıca Çamurcusu, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Banyo çamuru yapmak üzere istenilen özellikteki toprağı çamur banyosu bölümüne taşımak,

b) Toprağı havuz dolana kadar dökmek ve üzerlerini kürekle düzeltmek,

c) Toprak dökülen havuzlara belirli derecedeki doğal kaplıca suyunu akıtmak,

d) Kaplıca suyu ile havuzlardaki toprağın krem kıvamında çamur olmasını beklemek,

e) İstenilen çamur elde edildikten sonra muslukları kapatmak,

f) Çamurun müşterilerin yatabileceği sıcaklıkta olmasını sağlamak,

g) Çamur banyosu seanslarına göre müşterileri kabul etmek,

h) Çamur odasına alınan müşterileri çamur havuzlarına yatırarak uygun gördüğü vücut bölgelerini çamurla kapatmak,

i) Çamur hakkında müşterileri bilgilendirmek,

j) Müşterilere uyulması gerekli kuralları bildirmek,

k) Banyo sırasında fenalık geçiren müşterilere gerekli yardımda bulunmak,

l) Müşterilerin kullanması sonrasında soğuyan çamuru kürekle düzeltmek, belirli derecedeki kaplıca suyu ile tekrar çamur havuzunu hazırlamak,

m) Kullanım sırasında eksilen çamurları tamamlamak,

n) Çamur banyosu seansları bittikten sonra çamur odasını yeniden düzenlemek ve temizlemek,

o) Suların ve çamurun akıtıldığı boruların tıkanmamasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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