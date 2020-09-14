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  3. Kaplumbağayı ezmek istemedi! 8 yaşındaki kızıyla metrelerce takla attı

Kaplumbağayı ezmek istemedi! 8 yaşındaki kızıyla metrelerce takla attı

Aksaray’da 8 yaşındaki kızı ile seyahat eden bir kadın yolda gördüğü kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu çevirince otomobil refüje çarpıp metrelerce takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve kızını ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise inceleme başlattı.

Nevşehir'den Aksaray'a 8 yaşındaki kızıyla yolculuk yapan bir anne, yolda gördüğü aniden yolda gördüğü kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu çevirdi. Daha sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil önce refüje çıkıp 2 ağaca çarparak devirirken, tekeri kopan otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve kızın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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14 Eylül 2020 Pazartesi 14:02
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