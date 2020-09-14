Kaplumbağayı ezmek istemedi! 8 yaşındaki kızıyla metrelerce takla attı

Aksaray’da 8 yaşındaki kızı ile seyahat eden bir kadın yolda gördüğü kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu çevirince otomobil refüje çarpıp metrelerce takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve kızını ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise inceleme başlattı.