Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde binlerce vatandaş hayatını kaybedip yaralandı. Felaket nedeniyle evleri yıkılan milyonlarca vatandaş evsiz kalırken Türkiye, bu felakete karşı tek yürek oldu.

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı. "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.

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PENDİKSPORLU FUTBOLCULARDAN KAMPANYAYA DESTEK

Yapılan yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi. Yardım kampanyasına Pendiksporlu futbolcular da destek verdi. Takım Kaptanı Erdem Özgenç vesilesiyle, kırmızı beyazlı futbolcular kampanyaya 500 bin Türk Lirası katkı sağladı.