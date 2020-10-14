Kaputtan çıkan yılan sürücüyü şoka uğrattı!

Bursa’dan İzmir’e doğru seyir halinde olan bir otomobilde kaputtan çıkan yılan, görenleri şoke etti. Otomobilin sürücüsü olan 28 yaşındaki Koray Fırıncıoğulları olayın ardından itfaiyeden yardım istese de aramalar sonucu yılan bulunamadı. Yılanın kendini gösterdiği o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.