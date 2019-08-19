Kapuz Kanyonu turizme kazandırılacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nın eşsiz manzarasıyla doğa tutkunlarının yeni gözdesi olan Kapuz Kanyonu'nda incelemelerde bulundu. Başkan Esen, Antalya'nın keşfedilmemiş gizli cennetlerinden biri olan Kapuz Kanyonu'nu turizme kazandırarak, bölge halkına gelir sağlamak istediklerini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Aşağıkaraman Mahallesi'nde bulunan Kapuz Kanyonu'nda bir ziyaret gerçekleştirdi. Aşağıkaraman Mahalle Muhtarı Mesut Pöze ve mahalle sakinleriyle Kapuz Kanyonu'nda bir araya gelen Başkan Semih Esen, kanyon alanında incelemelerde bulundu. Başkan Esen, bu ziyaretin Aşağıkaraman Mahallesi için farklı bir bakış açısı, bir gelir kapısı açan bir gün olması temennisinde bulundu.

Kapuz Kanyonu Antalya'nın keşfedilmemiş gizli cennetlerinden bir tanesidir diyen Semih Esen, "Burası işlenmeyi, korunmayı ve turizme kazandırılmayı bekliyor. Bunların tamamı Antalya'da pek çok güzellik için geçerlidir. Hemen yanı başımızdaki bu kanyonu hep beraber değerlendireceğiz. Benzerlerindeki hataları yapmadan, benzerlerinden daha verimli bir şekilde, mahallemiz ve Konyaaltı'mız için hep beraber turizme kazandıracağız. Bunu yaparken, başka yerlerde hatalı uygulamalarını gördüğümüz şeylerden kaçınacağız. Biz burayı uzun yıllar sizin için, ülkemiz için, Konyaaltı'mız için gelir getiren turistik bir merkez haline getirmek niyetindeyiz. Sizlerin güçlü işbirliğine ve koruma refleksine ihtiyacımız var. Kapuz Kanyonu'nu Antalya'nın keşfedilmemiş güzel yerlerinden biri olmaktan kurtarıp, herkesçe bilinen herkesçe ziyaret edilen bir yer haline getireceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak Kapuz Kanyonu'nun turizme kazandırılması noktasında her türlü çevre düzenlemesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yapmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Sizlerde buna ayak uydurarak, buraya gelen insanların en mutlu şekilde buradan ayrılmalarını sağlayacak; gelenin bir daha gelmesi için faaliyet göstereceksiniz. Bizim amacımız burayı doğal yapısını bozmadan bir turizm şirketine veya tesislere teslim etmek değil, bölge halkının ekonomisine kazandırmaktır. Bugün herkes için hayırlı bir başlangıç olsun" diye konuştu.

Aşağıkaraman Mahalle Muhtarı Mesut Pöze, daha önceleri Kapuz Kanyonu'nu için bir takım girişimlerde bulunduğunu, ancak sonuçsuz kaldığını, Semih Başkan'ın kısa zamanda buraya yakın ilgi göstermesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Semih Esen'e teşekkür etti.

Başkan Esen, daha sonra Kapuz Kanyonu'nda bota binerek, incelemelerde bulundu. Yaklaşık 700 metre botla kanyon içerisinde gezen Semih Esen, doğal güzelliği ile Kapuz Kanyonunun Antalya'nın yeni çekim merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Kaynak: İHA