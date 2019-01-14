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Kar, Antalya- Konya yolunda ulaşımı aksatıyor

ANTALYA- Konya karayolunda, Alacabel'deki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar, Antalya- Konya yolunda ulaşımı aksatıyor

ANTALYA- Konya karayolunda, Alacabel'deki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı, Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgedeki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kar yağışının Akseki merkezinde de etkili olduğu kaydedildi.

DHA

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