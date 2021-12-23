Kar duası var mı?| Kar yağması için okunacak dualar
Etkisini gösteren kar yağışları, kimi illeri mutlu ederken, kimi illerde yaşayan vatandaşlara el açtırıyor. Kar yağışını izlemeyi seven ve kar yağması için dua etmek isteyen vatandaşlar için "Kar duası var mı?| Kar yağması için okunacak dualar" konu başlıklarına yer verdik. İşte detaylar...
Kış aylarının gelmesiyle birlikte yurdu etkisi altına alan kar yağışları, bazı il ve ilçelere henüz uğramadı. Özellikle pencere kenarında kar yağmasını bekleyen çocuklar, umutsuzluğa düşmemek adına kar duası var mı yok mu araştırmaya başladı. Bilmeyen ve öğrenmek isteyenler için "Kar duası var mı?| Kar yağması için okunacak dualar" konu detaylarına yer verdik.
KAR DUASI VAR MI?| KAR YAĞMASI İÇİN OKUNACAK DUALAR
Kar duası Kur'an-ı Kerim'de bulunmasa da, Allah'ın "Kulum benden istesin, ben de vereyim" ayetine binaen, Allah'tan kar isteme duası vardır.
KAR DUASI
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim"
Her kar tanesine ayrı ayrı şekil veren Rabbim
Emişlerin yüzü suyu hürmetine
Ölmüşlerin sükut ile dolu hürmetine
Yedi tepeli olan güzel şehir hürmetine
Top top kar yağdır Ya rabbim Allah'ım, Amin
Bu ateş ül kürreyi altı günde topak eyleyen Ya Rabbim
Müminlerin hayır duasına
Kafirlerin mahşer azabına
Melaikelerin kanat çırpmasına
Kulak ver rahmetsiz koyma Ya rabbim Allah'ım amin
Ademoğluna çamurdan şekilde veren Yüce Rabbim
Camdan semayı gözlemeyen tüm yavrulara
İşten güçten bitkin duruma düşen kullarına
Senin beyaz rızkını yağdır, onları mesut et Ya rabbim Allah'ım Amin.
KAR YAĞMASI İÇİN OKUNACAK DUA
Beher kar tanesine ayrı şekil veren rabbim;
Ermişlerin yüzü suyu hürmetine,
Ölmüşlerin sükut dolu rahmetine,
Yedi tepeli şu güzel şehrine
Yop top kar yağdır Ya Rabb'im Allah'ım
Ateş-ül kürreyi altı günde toprak eyleyen Rabb'im;
Öü'minlerinin hayır duasına,
Kafirlerin mahşer azabına,
Melaikelerin kanat çırpışına,
Kulak ver de rahmetsiz koma Ya Rabb'im allahım
Ademoğluna çamurdan şekil veren yüce Rabb'im;
Pamuktan yorgan bekleyen damlara,
Camdan semayı gözleyen yavrulara,
İşten güçten bitkin düşen kullarına,
O beyaz rızkını yağdır da mes'ud et Allah'ım Amin...
KAR YAĞMASI İÇİN DUA
Ya Rabbi topraklarımızı rahmetine gark eyle, bol bereketli rahmetler, yağmurlar, karlar nasip eyle. Ya Rabbi esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini. Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Allah'ım. Ya Rab bize yağmur ver, bize rahmet ver. Ya Rab, bize kar ver. Ya Rabbi, kilidi mülki İslam’ın diyarı olan Erzurum'a bereketli karlar nasip eyle. Ya Rabbi karlar nedeniyle çiftçilerimizi, milletimizi şenlendir. Vadilere, tepelere susuz kalmış arazilere, tüm beldelere rahmetinle hayat ver. Amin...