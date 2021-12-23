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Kar duası var mı?| Kar yağması için okunacak dualar

Etkisini gösteren kar yağışları, kimi illeri mutlu ederken, kimi illerde yaşayan vatandaşlara el açtırıyor. Kar yağışını izlemeyi seven ve kar yağması için dua etmek isteyen vatandaşlar için "Kar duası var mı?| Kar yağması için okunacak dualar" konu başlıklarına yer verdik. İşte detaylar...

Kar duası var mı?| Kar yağması için okunacak dualar

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yurdu etkisi altına alan kar yağışları, bazı il ve ilçelere henüz uğramadı. Özellikle pencere kenarında kar yağmasını bekleyen çocuklar, umutsuzluğa düşmemek adına kar duası var mı yok mu araştırmaya başladı. Bilmeyen ve öğrenmek isteyenler için "Kar duası var mı?| Kar yağması için okunacak dualar" konu detaylarına yer verdik.

Kar duası var mı?| Kar yağması için okunacak dualar

KAR DUASI VAR MI?| KAR YAĞMASI İÇİN OKUNACAK DUALAR

Kar duası Kur'an-ı Kerim'de bulunmasa da, Allah'ın "Kulum benden istesin, ben de vereyim" ayetine binaen, Allah'tan kar isteme duası vardır. 

KAR DUASI

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim"

Her kar tanesine ayrı ayrı şekil veren Rabbim

Emişlerin yüzü suyu hürmetine

Ölmüşlerin sükut ile dolu hürmetine

Yedi tepeli olan güzel şehir hürmetine

Top top kar yağdır Ya rabbim Allah'ım, Amin

Bu ateş ül kürreyi altı günde topak eyleyen Ya Rabbim

Müminlerin hayır duasına

Kafirlerin mahşer azabına

Melaikelerin kanat çırpmasına

Kulak ver rahmetsiz koyma Ya rabbim Allah'ım amin

Ademoğluna çamurdan şekilde veren Yüce Rabbim

Camdan semayı gözlemeyen tüm yavrulara

İşten güçten bitkin duruma düşen kullarına

Senin beyaz rızkını yağdır, onları mesut et Ya rabbim Allah'ım Amin.

Kar duası var mı?| Kar yağması için okunacak dualar

KAR YAĞMASI İÇİN OKUNACAK DUA

Beher kar tanesine ayrı şekil veren rabbim;

Ermişlerin yüzü suyu hürmetine,

Ölmüşlerin sükut dolu rahmetine,

Yedi tepeli şu güzel şehrine

Yop top kar yağdır Ya Rabb'im Allah'ım

Ateş-ül kürreyi altı günde toprak eyleyen Rabb'im;

Öü'minlerinin hayır duasına,

Kafirlerin mahşer azabına,

Melaikelerin kanat çırpışına,

Kulak ver de rahmetsiz koma Ya Rabb'im allahım

Ademoğluna çamurdan şekil veren yüce Rabb'im;

Pamuktan yorgan bekleyen damlara,

Camdan semayı gözleyen yavrulara,

İşten güçten bitkin düşen kullarına,

O beyaz rızkını yağdır da mes'ud et Allah'ım Amin...

Kar duası var mı?| Kar yağması için okunacak dualar

KAR YAĞMASI İÇİN DUA

Ya Rabbi topraklarımızı rahmetine gark eyle, bol bereketli rahmetler, yağmurlar, karlar nasip eyle. Ya Rabbi esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini. Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Allah'ım. Ya Rab bize yağmur ver, bize rahmet ver. Ya Rab, bize kar ver. Ya Rabbi, kilidi mülki İslam’ın diyarı olan Erzurum'a bereketli karlar nasip eyle. Ya Rabbi karlar nedeniyle çiftçilerimizi, milletimizi şenlendir. Vadilere, tepelere susuz kalmış arazilere, tüm beldelere rahmetinle hayat ver. Amin...

Kar duası var mı?| Kar yağması için okunacak dualar

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