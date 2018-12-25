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Kar en çok çocukları sevindirdi

Dursunbey'de etkili olan ve yer yer 15-20 santimetrelerle yükselen kar yağışı sonrası çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Kar en çok çocukları sevindirdi

Dursunbey'de etkili olan ve yer yer 15-20 santimetrelerle yükselen kar yağışı sonrası çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Dursunbey'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyu yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okullarında ve parklarda arkadaşları ile kar topu oynayan çocuklar, karın tadını doyasıya yaşadı.

Öte yandan yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil olup olmayacağı hıfzıssıhha kurulunun saat 17.00'da yapacağı toplantının ardından belli olacak.

Kar en çok çocukları sevindirdi

Kar en çok çocukları sevindirdi

Kaynak: İHA

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