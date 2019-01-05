Kar gören Muğlalılar mangalını, semaverini kapıp oraya akın etti

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinde Yılanlı Dağı'na 2019 yılının ilk kar yağışı sonrası vatandaşlar araçları ile akın etti. Mangalını, semaverini kapan vatandaşlar hem sucuk ekmek yapıp semaverde çayını demlemek, hem de güzel vakit geçirmek için zaman kaybetmeden hareket etti.

Vatandaşlar karda mangal keyfi yaptı

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Yılanlı Dağı'nı beyaza bürürken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sonrası mangalını, semaverini kapan vatandaşlar araçları ile hareket etti. Yılanlı Dağı merkezinde mangallarını ve semaverlerini yakan vatandaşlar bir yandan kar topu oynadı, bir yandan da mangalda sucuk ekmek ve semaverde çayını demledi. Çocuklar ve büyükler karın tadını doyasıya çıkardı.

Jandarma Trafik önlem aldı

Kar yağışı nedeniyle Yılanlı Dağı sonrası kayganlaşan zemin nedeniyle Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe İlçe Jandarma Trafik ekipleri kış aylarında kar lastiği zorunluluğu getirilen yolda kar lastiği olmayan araçları uyardı.

Büyükşehir Fen İşleri teyakkuzda

Muğla'da Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde başlayan kar yağışı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesine ait greyder, kazıcı yükleyici ve kamyonlar bölgede kapanan yolları açtı. Kar yağışının yaşandığı bölgelerde ulaşımda sıkıntı yaşanmadığı ve tüm yolların açık olduğu açıklandı. Kar yağışının Pazar, Pazartesi ve Salı günleri de etkili olacağı açıklandı.

Kaynak: İHA