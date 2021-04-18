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  3. Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonunun sona ermesinin ardından sessizlik hakim oldu. 21 Ocak'ta başlayan kayak sezonu nisan ayının başında, Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde 23 Ocak'ta başlayan sezon ise geçen hafta sona erdi.

Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

Sezon süresince İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayak severlerleri ağırlayan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağdaki kayak merkezlerinde doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirdi. Dağda 65 santimetre kar olmasına rağmen sezonun sona ermesinin ardından kayak merkezleri boş kaldı. Doğa Fotoğrafçısı Cebrail Keleş, bölgede sessizliğin hakim olduğunu söyledi.

"KARLAR ERİDİKTEN SONRA ÇİÇEKLERLE DONANACAK"

Bölgede baharın kendini göstermeye başlayacağını belirten Keleş, "Ilgaz Dağı artık kar ve kayak severlerden ziyade doğaseverlere kendini bırakıyor. Bir süre sonra bu karlar da eridikten sonra rengarenk çiçeklerle donanacak. Tüm doğaseverler Ilgaz Dağı'nda bu güzellikleri görme şansını bulacak." dedi. Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzel olduğunu ifade eden Keleş, "2021 yılının son karlı günlerini yaşıyoruz. Ilgaz Dağı atık kayak severler yerine baharı, doğayı ve güzellikleri yaşamak isteyenlere yeni bir sayfa açacak. " diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

Kar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü

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