Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Bu hafta söz, nişan, düğünler iptal edilsin, fena kar geliyor!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabında yaptığı kar tahminleriyle nokta atışı yapmaya devam ediyor. Son olarak, Ocak ve Mart ayındaki yağışları saati saatine takipçilerine aktaran Ökten, bu defa yeni bir kar uyarısıyla vatandaşı uyardı. Kar kahini olarak bilinen Ökten'in bilgilendirmesine göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a uğrayan 1987 Mart'ının kalıntıları bu hafta da devam edecek.

"DÜĞÜN, NİŞAN, SÖZ İPTAL"

Kar tahminleriyle "Kar Kahini" ilan edilen Kerem Ökten, bu hafta söz, nişan, düğün ve benzeri törenler yapacak olanları uyardı. Tahmini 4 gün sürecek olan yağışların 18- 22 Mart tarihlerinde İstanbul'a uğrayacağını söyleyen Ökten, "Bu haftasonu Nişan, Düğün, Nikâh, Davet vs. gibi planları olanlar bir sonraki haftaya ertelemeli. Hava koşulları hayâl kırıklığı yaratabilir." uyarısında bulundu.