Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan önemli açıklamalar!Son dakika! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama!Fenerbahçe'den TFF'ye sert tepki! "Ceza yoluyla susturmaya çalışıyor"Son dakika! Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem!'Adamım' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Kader isyan etti! Günlerce uyku uyuyamamış! "Hepsine dava açıyorum"Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Bu hafta söz, nişan, düğünler iptal edilsin, fena kar geliyor!Lösemili çocuklar haftası ne zaman 2022? Lösemili çocuklar haftası ile ilgili uzun, kısa mesajlar, yazılar, görseller 2022Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan flaş sözler! "Kulüpler Birliği'nden ayrılırız!"Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil kış gününde terletti! Siyah bikinisiyle verdiği cesur poz sınırları zorladı! Ortalığı kasıp kavurdu!Abdurrahman Dilipak öyle bir uyarıda bulundu ki, okuyanlar hatim indirecek! "Mart ayı öldürgendir!"
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Bu hafta söz, nişan, düğünler iptal edilsin, fena kar geliyor!

Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Bu hafta söz, nişan, düğünler iptal edilsin, fena kar geliyor!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, yeni bir kar müjdesiyle vatandaşı uyardı. Bu hafta etkisini gösterecek olan kar yağışları sebebiyle düğün, nişan, söz yapacak olanlara tavsiyede bulundu.

Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Bu hafta söz, nişan, düğünler iptal edilsin, fena kar geliyor!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabında yaptığı kar tahminleriyle nokta atışı yapmaya devam ediyor. Son olarak, Ocak ve Mart ayındaki yağışları saati saatine takipçilerine aktaran Ökten, bu defa yeni bir kar uyarısıyla vatandaşı uyardı. Kar kahini olarak bilinen Ökten'in bilgilendirmesine göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a uğrayan 1987 Mart'ının kalıntıları bu hafta da devam edecek.

Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Bu hafta söz, nişan, düğünler iptal edilsin, fena kar geliyor!

"DÜĞÜN, NİŞAN, SÖZ İPTAL"

Kar tahminleriyle "Kar Kahini" ilan edilen Kerem Ökten, bu hafta söz, nişan, düğün ve benzeri törenler yapacak olanları uyardı. Tahmini 4 gün sürecek olan yağışların 18- 22 Mart tarihlerinde İstanbul'a uğrayacağını söyleyen Ökten, "Bu haftasonu Nişan, Düğün, Nikâh, Davet vs. gibi planları olanlar bir sonraki haftaya ertelemeli. Hava koşulları hayâl kırıklığı yaratabilir." uyarısında bulundu.

Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Bu hafta söz, nişan, düğünler iptal edilsin, fena kar geliyor!Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Bu hafta söz, nişan, düğünler iptal edilsin, fena kar geliyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT