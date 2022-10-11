Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü görev tanımı nedir, Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü ne iş yapar, Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü Tanımı;

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Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü Maaşları

Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.38

Meslek Adı :

Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kar küreme aracının kullanım ve kontrolleri işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

b) Çalışmaya başlamadan önce Kar küreme aracının bağlantı parçalarının el ve göz ile kontrolünü yapmak,

c) Araç içi kontrolleri yapmak,

d) Araç içi sistemlerin kontrolünü yapmak,

e) Kar Küreme Aracını Kullanmak,

f) Araç kullanımı sırasında kar küreme işlemlerini yapmak,

g) Araç kullanımı esnasında tuzlama işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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