Kar lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2022 ? Uygulama hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte araçların daha güvenli yol tutuşu yapmasını sağlayan kış lastiği uygulaması 2022-2023'de uygulanacak. Bu kapsamda uygulama hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Kar lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 20222? Uygulama hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kar lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2022 ? Uygulama hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte bazı illerimizde kar yağışları etkili olmaya başladı. Ayrıca gizli buzlanmanın da etkisiyle yollar kayganlaşmaya başlarken araçların yol tutuşunu kolaylaştıran kış lastiklerinin takılma süreci de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda internet arama motorlarında araştırmalarda bulunanlar Kar lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2022 ? Uygulama hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Kar lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2022 ? Uygulama hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?

KIŞ LASTİĞİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın kış lastiğinin özelliklerini şu ifadelerle anlatmıştır:

Kış lastiğinin derinliği kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda 1,6 mm’den az olamaz. Öte yandan patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kış lastiklerinin yanaklarında, (M+S) veya kar tanesi veya her iki işarette bulunur. Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde sırt deseni uygunluğu kontrol edilir. Lastikler kaplama ise diş derinliği ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur. Havanın soğuması ile normal lastikler sertleşir ve yola tutunması zorlaşır. Kış lastikleri ise özel hamuru ve yüksek silika oranı sayesinde 7 derecenin altında da yumuşaklığını ve dayanıklılığını korur. Damarlı sırt yapısı ve derin dişleri sayesinde erimiş karlı ve çamurlu suyu daha iyi tahliye eder. Kış lastiği, kış şartlarında daha emniyetli sürüş sağlar ve daha kısa mesafede durur"

Kar lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2022 ? Uygulama hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?

KAR LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022 ?

Kış lastiği uygulaması ya da halk ağzıyla kar lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak, 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Söz konusu uygulamanın tarihi valilikler tarafından daha önceye çekilebilir.

Kar lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2022 ? Uygulama hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?

KAR LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Kar lastiği uygulamasının hangi araçları kapsadığı kanunda bellidir. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, kış lastiği takmak zorundalar. Kış lastiği; kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde zorunludur. Ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römaork lastikleri zorunlu değildir.

Kar lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2022 ? Uygulama hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?

KIŞ LASTİĞİ HUSUSİ ARAÇLARDA ZORUNLU MU?

Kış lastiği uygulaması hususi araçlarda zorunlu değildir. Söz konusu uygulama özellikle yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için zorunludur. Ancak kendi sağlığınız ve diğer vatandaşların canını tehlikeye atmamak için kış lastiğini araçlarda takmanız önemlidir.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

1 Aralık 2022'den itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır. Ceza 1 Ocak 2023’den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır.

Söz konusu cezanın yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.

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