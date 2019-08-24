Kar maskeli hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de kar maskesi kullanarak hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanırken, kentte meydana gelen birçok meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Kocasinan ilçesine bağlı Barsama mahallesindeki 7 iş makinesinden 350 litre mazot ve 700 litre hidrolik yağın çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştirdikleri belirlenen N.S., M.E. ve O.M.Y.'nin hırsızlık yaparken kar maskesi kullandıkları belirlendi. İncelemelerde farklı bölgelerde gerçekleşen birçok faili meçhul hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan M.E. mahkemece tutuklanırken, N.S'nin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. O.M.Y.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin plakaları sökülmüş minibüsle kaçış anları çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olmaları ve şüpheli gördükleri durumları güvenlik birimlerine ihbar etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İHA