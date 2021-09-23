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Kar mı yağacak İstanbul bugün 2021? Kar nereye, ne zaman yağacak 2021?

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan kar yağışı uyarısının ardından vatandaşlar internette Kar mı yağacak İstanbul bugün 2021? Kar nereye, ne zaman yağacak 2021? sorularını çokça aratıyor. Biz de 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek hava durumuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

Kar mı yağacak İstanbul bugün 2021? Kar nereye, ne zaman yağacak 2021?

Kar mı yağacak İstanbul bugün 2021? Kar nereye, ne zaman yağacak 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arsında yerini aldı. İşte detaylar...

KAR MI YAĞACAK İSTANBUL BUGÜN 2021?

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken AKOM'dan bazı iller için kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne gelmesiyle 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu bağlamda kent genelinde 23 Eylül 2021 Perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabileceğini belirten Afet Koordinasyon Merkezi ise vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.

Kar mı yağacak İstanbul bugün 2021? Kar nereye, ne zaman yağacak 2021?

KAR NEREYE, NE ZAMAN YAĞACAK 2021?

Sıcaklıkların azalmasıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Eylül 2021 için yaptığı açıklamaya göre Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerin karla karışık yağmurun veya karın akşam saatlerinde yağacağını belirtti.

Kar mı yağacak İstanbul bugün 2021? Kar nereye, ne zaman yağacak 2021?

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