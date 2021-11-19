Kar ne zaman yağacak? Havaların soğumasıyla birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hayatın yüksek tempoda yaşandığı büyük şehirlerde kar yağışının yol durumunu etkilemesi nedeniyle vatandaşlar tedbirlerini almaya hazırlanıyor. Meteorolojinin son tahminlere göre ilk kar yağışının tarihi belli oldu. Peki, Kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul, Ankara'da ne zaman kar yağacak? İşte merak edilen detaylar...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2021? İSTANBUL, ANKARA'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre İstanbul ve Ankara'da kar yağışı beklenmiyor. Öte yandan uzmanlara göre Aralık ayının ortalarında İstanbul'da kar yağacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca doğu bölgelerinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ederken ilerleyen günlerde kar yağışının yağacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.