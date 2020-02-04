Kar nedeniyle ambulans yolda kaldı, hasta 11 saatte hastaneye ulaştırıldı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda kalan ambulanstaki hasta Yusuf Yılmaz (81), İlçe Özel İdare ekiplerince 11 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 81 kilometre uzaklıktaki Adamlı köyünde rahatsızlanan Yusuf Yılmaz için Hafik Devlet Hastanesi'ne ait ambulans, köye gönderildi. Sağlık görevlileri, hastayı köyden aldıktan sonra dönüş yoluna çıktı. Bu sırada 1752 rakımlı Kamışbeli geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans, yolda kaldı. İhbar üzerine Hafik İlçe Özel İdare ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla yaklaşık 11 saat sonra ambulansa ulaşılarak, içindeki hasta Yusuf Yılmaz, hastaneye götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA