İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kar nedeniyle çöken garajdaki otomobil hasar gördü

Kar nedeniyle çöken garajdaki otomobil hasar gördü

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, üzerinde biriken kar nedeniyle çöken garajda bulanan otomobilde hasar oluştu.

Kar nedeniyle çöken garajdaki otomobil hasar gördü

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, üzerinde biriken kar nedeniyle çöken garajda bulanan otomobilde hasar oluştu.

Olay, Eskipazar Kemikli Rampası mevkiindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. D-100 Karayolu kenarında bulunan dinlenme tesisine ait garajın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. İşletme sahibi Şükrü Aktaş'a ait otomobil garajın çökmesi sonucu hasar gördü. Otomobilin üzerindeki kalaslar ve çatı kaplamaları tesis çalışanları tarafından kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT