Kar nedeniyle evine gidemeyen hastayı, belediye başkanı makam arcıyla ulaştırdı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, kar yağışından dolayı köy yolunun kapanmasından dolayı evine gidemeyen diyaliz hastası Mehmet Duman'ı makam hastayı makam aracıyla evine ulaştırdı.

İlçe Merkezine 10 kilometre mesafedeki Eleşler köyünde oturan ve 3 yıldır böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada 3 gün diyalize girmesi gereken Mehmet Duman, sabah erken saatlerde diyalize gitti. Öğle saatlerinde diyalizden çıkan ve servis ile köyüne geri dönen Duman, yolların kar ile kapanmasını ardından geri dönmek sorunda kaldı. Olayı öğrenen Belediye Başkanı Nuri Tekin, kendi makam aracını diyaliz hastasına tahsis ederek hastanın evine ulaşmasını sağladı. Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışı etkili olduğunu söyledi. Kar yağışından etkilenen cenaze ve hastalara öncelik tanıdıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Diyaliz hastamız diyalizden çıktıktan sonra evine servisle giderken servis kar nedeniyle yolda kalmış ve ilçe merkezine geri dönmek sorunda kalmışlar. Olayı duyar duymaz hemen makam aracını hastamıza tahsis ederek evine ulaştırdık. Kar yağışında yaşanabilecek olumsuzluklarda vatandaşlarımız 24 saat 110 ve 153 ihbar hatlarını arayabilirler."

Diyaliz hastası Mehmet Duman ise, Belediye Başkanına çok teşekkür ettiğini belirterek, "Diyalizden çıktıktan sonra kar nedeniyle evimize gidemedik. Sağ olsun başkanımız bize yardımcı oldu. Allah ondan razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA