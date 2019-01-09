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  3. Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşıldı .

Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşıldı .

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yağan kar ve tipi nedeniyle Viranşehir - Diyarbakır yolu ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 7 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar, ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kar küreme araçlarıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, vatandaşlara ulaşmayı başardı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kaynak: İHA

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