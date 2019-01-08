Kar nedeniyle yolda mahsur kalanların yardımına AFAD ekibi yetişti

Alaplı yolu üzerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 araçla mahsur kalan pazarcıların imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesini birbirine bağlayan yolda 2 araç ile yoğun kar sebebiyle mahsur kalan pazarcılar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri durumu AFAD'a bildirdi. İhbarı alan AFAD ekipler paletli araçla yola çıkarak mahsur kalanlara ulaştı. Mahsur kalanlardan 1 kişi Alaplı'ya 3 kişi ise Yığılca'ya getirildi.

Kaynak: İHA