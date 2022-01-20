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Kar tatilinde ek ders kesilir mi? | Ücretli öğretmen kar tatilinde ek ders ücreti alır mı?

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerimizde okullar tatil edildi. Ücretli öğretmenler bu kapsamda Kar tatilinde ek ders kesilir mi? | Ücretli öğretmen kar tatilinde ek ders ücreti alır mı? soru ve konu başlıklarına ilişkin araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Kar tatilinde ek ders kesilir mi? | Ücretli öğretmen kar tatilinde ek ders ücreti alır mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama sonrası yoğun kar yağışının görüldüğü bazı illerimizde okullar tatil edildi. Kar tatilinde ek ders kesilir mi? | Ücretli öğretmen kar tatilinde ek ders ücreti alır mı? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

KAR TATİLİNDE EK DERS KESİLİR Mİ?

Geçen yıla dek kar tatillerinde öğretmenlerin ek dersleri kesiliyordu. Özellikle ders yoğunluğunun fazla olduğu bir günde gelen kar tatili öğretmenin o hafta ek ders alamamasına neden oluyordu.

Bu durumun getirdiği mağduriyet 2012 yılında Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun aldığı bir kararla giderildi.

Alınan karar şu şekildedir:

“(1) 01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN KAR TATİLİNDE EK DERS ÜCRETİ ALIR MI?

Bu maddeye istinaden kar tatillerinde öğretmen ve yöneticilerin ek dersleri hiçbir şekilde kesilmeyecektir. İlgili maddede nöbet ücretleriyle ilgili bir hüküm bulunmadığından kar tatilinde nöbet ücreti kesilir.

Ücretli öğretmenlere ise kar tatilinde ek ders ödenmemektedir.

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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