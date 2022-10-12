Kar Temizleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kar Temizleme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kar Temizleme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kar Temizleme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kar Temizleme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kar Temizleme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kar Temizleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kar Temizleme Makinesi Operatörü Maaşları

Kar Temizleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Kar Temizleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kar Temizleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.13

Meslek Adı :

Kar Temizleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karayolları, dağ ve orman yollarında karları temizleyen çeşitli tip (rotatif, domuz burnu makineleri çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kar Temizleme Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumanda kolları ile makineyi çalıştırmak,

b) Aracı hareket ettirip kar temizleyen tamburu kar yığını üzerine sürmek,

c) Karın yerden alınıp tambur bacasından yol kenarına atılmasını kontrol etmek,

d) Yol güzergahında makinenin hareketini direksiyonla idare etmek,

e) Domuz burun makinesi ile yolun engebeli yerlerini tesviye etmek,

f) Kalan karları temizlemek,

g) Araçlarının basit bakım ve tamirlerini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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