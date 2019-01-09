Kar ve tipi de Midibüste mahsur kalan 25 yolcu kurtarıldı

Bingöl-Elazığ Karayolu'nun ulaşıma kapanmasıyla midibüste mahsur kalan 25 yolcu kurtarıldı.

Bingöl - Elazığ Karayolu'nun 25 ile 35. kilometresi arasında kar ve tip görüş mesafesini sıfıra düşürdü, çok sayıda araç ve yolcu mahsur kaldı.AFAD,UMKE,Polis, jandarma ve il özel idaresi ekipleri bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması yaptı. Bir çok araç ve yolcu kurtarılarak güvenli alana getirildi.

Midibüste de 25 yolcu kurtarıldı

Bölgede Elazığ-Bingöl seferi yapan midibüste görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu yolda kaldı.Midibüs içinde bulunan 25 yolcunun kurtarılması için karayolları ve UMKE ekipleri devreye girdi. Ekipler yapılan çalışmalarının ardından, 25 yolcuyu kurtararak bölgeye yakın olan Yolçatı Kayak Tesisleri moteline yerleştirildi.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA