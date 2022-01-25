Ülke genelinde kar yağışı devam ederken gök gürültüsü dikkatleri çekti. Nadir görülen doğa olayı vatandaşları tedirgin etti. Biz de bunun üzerine 'Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürler mi ? Gök gürültülü kar yağışı neden olur?' sorularının yanıtına yer verdik...

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKAR MI, GÖK GÜRLER Mİ?

Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan kar yağarken şimşek çakması da görülebilir. Bu doğa olayının nedeni deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.

Meteoroloji yetkilileri ise konuya "Kar yağarken şimşek çakmaz diye bilimsel bir kural yok. Bu normal bir olaydır. Korkup endişelenmeye gerek yok" açıklamasında bulunuyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ KAR YAĞIŞI NEDEN OLUR?

Her kar yağdığında gök gürültüsü ya da şimşek olayı gerçekleşmez. Kar yağarken gök gürültüsü olayı genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ NEDİR?

Gök gürültüsü, yıldırımın oluşma şekline ve konumuna bağlı olarak ani ve şiddetli bir çatlama sesi ya da daha alçak sesli ve uzun süreli gümbürtüler şeklinde duyulmasıdır. Yıldırım olmadan gök gürültüsü oluşması mümkün değildir. Ancak yıldırım oluşması için her zaman fırtına bulutlarına ihtiyaç yoktur. Yıldırımlar, volkanik patlamalar ve büyük orman yangınları sırasında da gözlenebilir.