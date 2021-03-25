Kar yağışı aniden bastırdı! İstanbul'da trafik kilitlendi Meteoroloji'nin ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul’da dünün ardından bugün de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam etti. Megakentte yollar kısa sürede beyaza bürünürken, sürücülerin zor anlar yaşadı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65'e yükseldi.

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Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı İstanbul trafiğini felç etti. E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların yağış nedeniyle zor ilerlediği görüldü. Mesaiye başlamak için yollara dökülen sürücüler bir çok noktada kar yağışı nedeniyle oluşan trafik kazalarıyla karşılaştı. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği yollarda olası aksaklıklara karşı kar küreme araçları hazır bekletiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)mobil uygulamasına göre, saat 08.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Gülistan Başköy Eğitim Editörü kar yağışı