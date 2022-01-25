Kar yağışı devam ediyor! Meteoroloji uyardı: Buzlanma, don, çığ, fırtına...İşte 25 Ocak 2022 Salı hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 25 Ocak 2022 Salı hava durumu...

25 OCAK 2022 SALI HAVA DURUMU

Hava sıcaklığı ülke genelinde azalan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EDİRNE °C, 3°C

Çok bulutlu

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya ve Karaman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS °C, -3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam ve gece saattlerinde bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -4°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, -5°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan, akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, -4°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, -2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MARDİN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege, Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey batıdan 4 ila 6, batısı 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 3,0 ila 4,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9, akşamdan itibaren 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, yer yer 4,0 ila 5,0m; Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu güneydoğudan 7 ila 9; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0m yer yer 5.0m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: Orta.