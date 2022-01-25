Kar yağışı İstanbul'da hayatı felç etti! Yolda kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi! Vatandaşlar araçlarını yolda bıraktı İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentin birçok yerinde ulaşımı olumsuz olarak etkiledi. Yolda kalan binlerce vatandaş tahliye edilerek otellere yerleştirildi. Ayrıca vatandaşlar da yolda kalanlara kendi imkanlarıyla yiyecek dağıttı, birçok vatandaş aracını yolda bırakarak evine gitmeye çalıştı.

1 34 İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı felç etti.