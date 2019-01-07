Kar yağışı İstanbulluları iş çıkışı yakaladı

İSTANBUL'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar İstanbulluları iş çıkış yakaladı. Yol kenarları ve araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. Ancak trafikte aşırı bir yoğunluk yaşanmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre trafik saat 19.00 sıralarında yüzde 54 seviyelerinde.

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DHA