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  3. Kar yağışı kazaya neden oldu! Kars Sarıkamış'ta minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Kar yağışı kazaya neden oldu! Kars Sarıkamış'ta minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakınlarının cenazesinden dönen kişileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Kar yağışı kazaya neden oldu! Kars Sarıkamış'ta minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Alınan bilgilere göre Konya'da yakınlarının cenazesine takıldıktan sonra Yöcelen köyüne dönen vatandaşların içerisinde olduğu Ufuk Yaşar Erekinci hakimiyetindeki 36 AE 500 plakalı köy minibüsü, Sarıkamış-Selim kara yolunun Asboğa köyü yakınlarında sürücüsünün, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kar yağışı kazaya neden oldu! Kars Sarıkamış'ta minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kazada minibüste bulunan 18 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Kar yağışı kazaya neden oldu! Kars Sarıkamış'ta minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından  sağlık ekiplerince Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kar yağışı kazaya neden oldu! Kars Sarıkamış'ta minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Kar yağışı kazaya neden oldu! Kars Sarıkamış'ta minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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