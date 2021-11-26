Kar yağışı kazaya neden oldu! Kars Sarıkamış'ta minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiketlerini değiştiriyor! Tüketici artık yanıltıcı ifade, isim ve görsellerle aldatılamayacak

Müslüme'nin ölümü sonrası korkunç olay ortaya çıktı: " Kayınpederim bana tecavüz etti ve erkek çocuklarımdan birisi onun oğlu"