Kar yağışı nedeniyle o illerde okullar yarın tatil!

Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşullarının ulaşımı da aksatması nedeniyle bazı illerimizde 30 Mart günü okullar tatil edilecek.

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Kar yağışı nedeniyle o illerde okullar yarın tatil!

Hafta başından itibaren ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcaklıklar aniden düştü. Bir çok ilde ise kar yağışı etkili olurken İstanbul'un yüksek kesimlerinde de yer yer kar yağışı görüldü. Son olarak şehirlerde ki valiliklerden yapılan açıklamaya göre kar yağışının etkili olduğu Bayburt, Gümüşhane, Nevşehir Ordu, Muş şehirlerinde 30 Mart günü(yarın) okullar tatil edildi.

Kar yağışı nedeniyle o illerde okullar yarın tatil!

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE EĞİTİME ARA

Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada," Olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Mart 2023 Perşembe günü, Bayburt İl genelinde, İlk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime (1) gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Ordu'da ise Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve Korgan ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitim- öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Gümüşhane, Nevşehir ve Muş Valilikleri de eğitim öğretime yarın ara vereceklerini duyurdu.

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