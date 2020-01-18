Kar yağışı o illerde yeniden etkili olacak! Meteoroloji'den son dakika hava durumu

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

O İLLERE KAR YAĞIŞI UYARISI YAPILDI!

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için son dakika fırtına uyarısında bulunmuştu. MGM, rüzgarın zaman zaman saatte 100 km'yi bulabileceği bilgisini de paylaşmış ve vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarıları sonrası, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında planlanan 2 feribot seferi iptal edildiği öğrenildi.