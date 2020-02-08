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Kar yağışı sabaha karşı şehri beyaza bürüdü

Bursa'da beklenen kar gece 4:00 saatlerinde etkisini arttırarak kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışı sabaha karşı şehri beyaza bürüdü

Bursa'da beklenen kar gece 4:00 saatlerinde etkisini arttırarak kenti beyaza bürüdü. Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği kar yağışı Bursa'ya düştü. Beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede etkisini artırarak devam eden kar yağışında, beklenilen kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı sabaha karşı şehri beyaza bürüdü

Kar yağışı sabaha karşı şehri beyaza bürüdü

Kaynak: İHA



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