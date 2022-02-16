Kar yağışı sevenlere müjde: Meteoroloji harita yayımladı, tarih verdi! 15 ile kar yağışı geliyor

Yurt genelinde son günlerde yağışlar yerini açık ve bulutlu havaya bırakırken kar yağışı yeniden yurda dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 - 20 Şubat tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahminine göre bugün ve yarın yağış beklenmezken güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI

Öte yandan 18 Şubat cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yağmur yağacağı tahmin edildi.

19 şubat cumartesi günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yağış olacağı tahmini yapıldı.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Yayımlanan haritaya göre Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri illerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.