Fruktoz ne demek, TDK'ya göre Fruktoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Genel Alan Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCHP'li gruptan Haberci Gazetesi'ne çirkin saldırı! Gazete binasına yumurta, bağlı boya ve yem attılar!Survivor Allstar'da 'Aşk' üçgeni! Açık açık sevgililer gününü kutladı, ardından kaos çıktı! Mert Öcal'ın dışardaki sevgilisi ihanete uğradığını ekranlardan öğrendi!Ayrıldıkları iddia edilen Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinden şaşırtan gelişme! Sezen Aksu müstakbel gelininin bu kararına ne tepki verecek?Murat Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Çelik'in biyografisiDicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dicle Canova'nın biyografisiEdepten bahseden Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'la olan skandal görüntüleri gündeme geldi! "Arşiv unutmaz"Makbule Karabudak kimdir? Survivor Mert Öcal ve Makbule Karabudak ilişkisi gerçek mi? İkilinin aşkı nasıl ortaya çıktı?Oksiyür ne demek, TDK'ya göre Oksiyür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. Kar yağışı sevenlere müjde: Meteoroloji harita yayımladı, tarih verdi! 15 ile kar yağışı geliyor

Kar yağışı sevenlere müjde: Meteoroloji harita yayımladı, tarih verdi! 15 ile kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, cuma ve cumartesi günü 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışı sevenlere müjde: Meteoroloji harita yayımladı, tarih verdi! 15 ile kar yağışı geliyor

Yurt genelinde son günlerde yağışlar yerini açık ve bulutlu havaya bırakırken kar yağışı yeniden yurda dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 - 20 Şubat tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahminine göre bugün ve yarın yağış beklenmezken güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI

Öte yandan 18 Şubat cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yağmur yağacağı tahmin edildi. 

19 şubat cumartesi günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yağış olacağı tahmini yapıldı. 

Kar yağışı sevenlere müjde: Meteoroloji harita yayımladı, tarih verdi! 15 ile kar yağışı geliyor

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER 

Yayımlanan haritaya göre  Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri illerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı sevenlere müjde: Meteoroloji harita yayımladı, tarih verdi! 15 ile kar yağışı geliyor

 

Kar yağışı sevenlere müjde: Meteoroloji harita yayımladı, tarih verdi! 15 ile kar yağışı geliyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT