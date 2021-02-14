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  3. Kar yağışı uçuşları olumsuz etkiledi! Sabiha Gökçen uçuşlarında düzenlemeye gitti

Kar yağışı uçuşları olumsuz etkiledi! Sabiha Gökçen uçuşlarında düzenlemeye gitti

Sabiha Gökçen Havalimanı kar yağışının başlamasıyla yeni önlemler alarak, uçuşlarda düzenleme kararına gidildi. Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edildi.

Kar yağışı uçuşları olumsuz etkiledi! Sabiha Gökçen uçuşlarında düzenlemeye gitti

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 15.02.2021 tarihinde 06.00 ile 10.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

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Kar yağışı uçuşları olumsuz etkiledi! Sabiha Gökçen uçuşlarında düzenlemeye gitti

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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