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Kar yağışı ve kazalar İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 60’a ulaştı

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Mesaiye başlamak için yola çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Kar yağışı ve kazaların etkisiyle megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60'lara ulaştı.

Kar yağışı ve kazalar İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 60’a ulaştı

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yollar kısa sürede beyaza bürünürken trafikte aksamalar meydana geliyor.

Kar yağışı ve kazalar trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. E-5 karayolu Haliç Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu oluştu.

Kar yağışı ve kazalar İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 60’a ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 56, ilerleyen dakikalarda ise artarak yüzde 60 olarak ölçüldü. 

Kar yağışı ve kazalar İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 60’a ulaştı

Karlı ve yağmurlu havanın kentte gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı ve kazalar İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 60’a ulaştıKar yağışı ve kazalar İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 60’a ulaştıKar yağışı ve kazalar İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 60’a ulaştı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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