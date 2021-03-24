Kar yağışı ve kazalar İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 60’a ulaştı İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Mesaiye başlamak için yola çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Kar yağışı ve kazaların etkisiyle megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60'lara ulaştı.

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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yollar kısa sürede beyaza bürünürken trafikte aksamalar meydana geliyor. Kar yağışı ve kazalar trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. E-5 karayolu Haliç Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 56, ilerleyen dakikalarda ise artarak yüzde 60 olarak ölçüldü. Karlı ve yağmurlu havanın kentte gün boyu etkili olması bekleniyor. Gülistan Başköy Eğitim Editörü