Kar yağışına en fazla sevinen çocuklar oldu

Oltulular yoğun kar yağışı ile birlikte uyandı. Ocak ayında beklenen kar Oltu'ya Şubat'ta yağdı.

Oltu'ya ocak ayından beri şehir merkezine kar yağmazken Şubat ayında beklenen karın yağması vatandaşları ve çocukları mutlu etti. Sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı şehir merkezinde 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken karın yağmasına en çok çocuklar sevindi

Bazı vatandaşlar ise "Kar berekettir yağması lazım" dedi.

Kaynak: İHA